Во Франции репетировавшего актера приняли за террориста

Во Франции репетировавшего в поезде актера приняли за террориста и задержали для проверки. Инцидент произошел в одном из вагонов скоростного поезда TGV, направлявшегося из Марселя в Париж, сообщает France Bleu.

По данным издания, 35-летний французский актер во время поездки решил отрепетировать сцену из пьесы на английском языке. Чтобы не мешать попутчикам, мужчина отправился в туалет вагона, где стал громко зачитывать отрывки из произведения. Проходивший мимо проводник услышал слова «пистолет» и «оружие» и, испугавшись, сообщил о подозрительном пассажире в полицию. При этом он указал, что мужчина может быть вооружен и очень опасен.

Правоохранители сняли актера с поезда на станции в Валансе и задержали. После проверки мужчину отпустили на свободу.

Париж, Ольга Панфилова

Париж. Другие новости 08.06.17

В США белка попалась на краже национальных флагов. «Это агенты Путина», – шутят интернет-пользователи. / Первый человек появился на 100 тысяч лет раньше, чем считали ученые. / Новый российский компьютер превзошел продукцию Apple. По стоимости. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»