Купленное на гаражной распродаже кольцо оказалось драгоценным сокровищем

Жительница Великобритании, купившая на барахолке кольцо с большим камнем, даже не подозревала о его настоящей стоимости. Женщина заплатила за украшение 10 фунтов, а спустя 30 лет новый владелец выложил за него на аукционе 650 тысяч фунтов.

Британка рассказала, что приобрела кольцо на блошином рынке. Огромный камень, украшавший изделие, показался ей поддельным. Женщина несколько десятков лет носила кольцо ежедневно, не подозревая о его настоящей ценности, пока не обратилась к ювелиру.

По словам представителя Sotheby's Джессики Виндам, в кольце оказался настоящий бриллиант в 26 карат. Такие камни очень редки, очевидно, британка не ожидала, что найдет настоящее сокровище на гаражной распродаже, пишет ВВС.

Эксперты утверждают, что бриллиант ограняли еще в XIX веке, технологии того времени не позволяли добиться уникального сияния, поэтому камень был похож на обычную стекляшку.

Изначально кольцо оценили в 250 тысяч фунтов, в ходе аукциона его цена возросла более чем в два раза – до 656 тысяч фунтов.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 08.06.17

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