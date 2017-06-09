Родители обменяли ребенка на смартфоны и одежду

Шокирующая история произошла в Китае. Молодые родители продали младенца на аукционе, чтобы купить мобильные телефоны и одежду.
20-летние граждане КНР объявили в интернете аукцион, лотом которого стал двухмесячный ребенок пары. Супруги успели выручить за малыша 19 тысяч юаней, когда к ним нагрянула полиция, сообщает Daily Mail.
К правоохранителям обратились неравнодушные пользователи, которые призвали немедленно арестовать торговцев людьми.
Полицейские выяснили, что пара успела потратить часть полученных денег на смартфоны и одежду. Отец проданного младенца был заключен под стражу.
Сами супруги заявили, что материальное положение не позволяет им вырастить малыша, поэтому они решили от него избавиться с выгодой.
Пекин, Зоя Осколкова
Пекин. Другие новости 09.06.17
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