Родители обменяли ребенка на смартфоны и одежду

Шокирующая история произошла в Китае. Молодые родители продали младенца на аукционе, чтобы купить мобильные телефоны и одежду.

20-летние граждане КНР объявили в интернете аукцион, лотом которого стал двухмесячный ребенок пары. Супруги успели выручить за малыша 19 тысяч юаней, когда к ним нагрянула полиция, сообщает Daily Mail.

К правоохранителям обратились неравнодушные пользователи, которые призвали немедленно арестовать торговцев людьми.

Полицейские выяснили, что пара успела потратить часть полученных денег на смартфоны и одежду. Отец проданного младенца был заключен под стражу.

Сами супруги заявили, что материальное положение не позволяет им вырастить малыша, поэтому они решили от него избавиться с выгодой.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 09.06.17

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