Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Мюнхене Нападавший задержан

На железнодорожной станции в Мюнхене произошла перестрелка. По данным полиции, ранения получил сотрудник правоохранительных органов, а также два случайных прохожих. Нападавшего мужчину удалось задержать.

Инцидент произошел на станции городской электрички Унтерфёринг в полдевятого утра по местному времени (09:30 мск), сообщила в своем микроблоге полиция Германии. По словам официального представителя правоохранительных органов, злоумышленник напал на патрульных стражей порядка. По предварительным данным, он действовал в одиночку.

Предполагаемый преступник забрал служебное оружие у женщины-полицейского и открыл беспорядочную стрельбу, сообщает Welt. Сотрудница полиции госпитализирована с черепно-мозговыми травмами, еще два человека получили ранения от рикошета пуль.

Нападавший также получил легкие ранения, его удалось задержать, сообщил телеканалу N24 официальный представитель полиции Михаэль Рилайн. По его словам, правоохранители не считают случившееся террористическим актом. Мотивы злоумышленника пока не известны.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и спецназ. Район у вокзала оцеплен, в небе над станцией кружит вертолет. Городское железнодорожное сообщение приостановлено.

Позже в генеральном консульстве России в Мюнхене сообщили, что граждане РФ в ходе нападения не пострадали.

Мюнхен, Зоя Осколкова

Мюнхен. Другие новости 13.06.17

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