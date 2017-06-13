Школьники в США вынуждены доплачивать за возможность носить джинсы

Расходы родителей американских школьников дополнились еще одним пунктом: теперь за право детей ходить в школу в любимых джинсах необходимо внести 25 долларов.

Новые правила действуют в образовательном учреждении Imagine в округе Броуард в штате Флорида. Послабления в дресс-коде действуют каждую пятницу, чтобы прийти в школу в джинсах нужно вступить в «Клуб джинсового дня», где членский взнос составляет 25 долларов с учащегося или 35 долларов с семьи, пишет The Wall Street Journal.

Как объяснил представитель руководства учебного заведения, собранные деньги пойдут на нужды школы. На данный момент дополнительный доход с любителей джинсов позволил обновить спортивную площадку, а также возобновить работу школьного оркестра.

Подобное нововведение применили и в одной из лютеранских школ в Калифорнии. Впрочем, там расценки значительно ниже, так прийти в джинсах стоит 1 доллар, а полная свобода от формы в пятницу обойдется в 5 долларов.

Таллахасси, Зоя Осколкова

Таллахасси. Другие новости 13.06.17

Власти Украины пытаются раздуть очередной международный скандал из-за Крыма. / Washington Post обвинила хакеров из России в создании кибероружия. Оно якобы способно нарушать работу энергосистем. / В Белоруссии поймали террориста с бомбой, готовившего атаку в Европе. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»