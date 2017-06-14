В Колумбии впервые узаконили брак между тремя мужчинами

В Колумбии 12 июня впервые официально зарегистрировали брак между тремя мужчинами, передает британская The Telegraph. Таким образом, новый союз получил все гражданские права, которые имеют в стране традиционные семьи, включая право наследования.

В брак вступили актер Виктор Уго Прада, спортивный тренер Джон Алехандро Родригес и журналист Мануэль Хосе Бермудес.

В прошлом году в Колумбии были узаконены однополые браки. Годом ранее гомосексуальным парам разрешили усыновлять детей.

Отметим, что Колумбия стала четвертой страной в Южной Америке, где легализованы однополые браки.

Браки между тремя мужчинами – не редкость для Южной Америке. В соседней Бразилии уже несколько лет легально регистрируют союзы трех человек: мужские и женщинские.

Колумбия, Светлана Петрова

Колумбия. Другие новости 14.06.17

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