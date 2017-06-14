Среда, 14 июня 2017, 17:04 мск

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Конгрессмена-республиканца подстрелили на бейсбольной тренировке

Конгрессмена-республиканца подстрелили на бейсбольной тренировке
Фото: washingtonpost.com

В США произошло покушение на высокопоставленного конгрессмена. По данным американских СМИ, конгрессмен-республиканец от Луизианы Стив Скалис получил ранение в бедро в результате стрельбы, которая произошла на тренировке по бейсболу в Александрии – пригороде Вашингтона.

Неизвестный стрелок открыл огонь из автоматического оружия на бейсбольном поле во время тренировки конгрессменов, среди которых находился координатор фракции республиканцев в Конгрессе США Стив Кализ. Злоумышленник сделал около 100 выстрелов, передает CNN. В результате происшествия пострадали 5 человек, в том числе помощник конгрессмена и два полицейских, сообщают Sky News и Fox News.

По данным полиции, стрелок задержан. На месте инцидента работают полицейские. Туда прибывают вертолеты для эвакуации раненых.

Президенту США Дональду Трампу уже доложили о стрельбе под Вашингтоном.

Вашингтон, Светлана Петрова

Вашингтон. Другие новости 14.06.17

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