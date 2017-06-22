Четверг, 22 июня 2017, 14:33 мск

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Французская модель и блогер погибла, взбивая сливки

Французская модель и блогер погибла, взбивая сливки
Фото: Instagram / rebeccablikes

Французская фитнес-модель и звезда Instagram Ребекка Бургер погибла в результате взрыва устройства для взбивания сливок. Ей было 33 года.

Сифон взорвался прямо у женщины в руках. От сильного удара в грудь у Ребекки остановилось сердце, сообщила ее семья в последней публикации на странице модели в Instagram. Родственники женщины призвали не использовать подобные баллончики.

По данным французских СМИ, к гибели модели привел взрыв сифона марки Ard Time, произведенном в период с 2009 по 2013 год. Данные приборы неоднократно приводили к травмам, в результате чего их сняли с продаж, но некоторые продолжают ими пользоваться.

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© 2017, РИА «Новый День»

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