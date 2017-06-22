К Земле на огромной скорости летит опасный астероид

Астероид диаметром 300 метров приблизится к Земле на опасное расстояние 24 июня. В настоящее время он летит в космическом пространстве со скоростью почти 46 тысяч километров в час.

Астрономы NASA наблюдают за небесным телом с 2010 года. Ученые получают данные о его приближении с помощью инфракрасного телескопа WISE, который патрулирует земную орбиту с 2009 года, сообщает ФАН.

Астероид под номером 441 987 подойдет к Земле на минимальное расстояние в 04:38 (МСК) 24 июня. В этот момент между нашей планетой и объектом будет 3,036 миллиона километров, что по космическим меркам считается опасным сближением.

По своим размерам этот астероид значительно превосходит челябинский метеорит, диаметр которого был 17 метров. Впрочем, это не самый большой объект, который сближался с Землей за последнее время, так в начале июня на скорости 83 тысячи километров в час мимо нас пролетал 820-метровый болид.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 22.06.17

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