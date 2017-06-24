Россия заключила еще одно соглашение о прекращении огня в Сирии

Российские военные подписали с руководством провинции Латакия соглашение о прекращении огня в Сирии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобный документ с такой крупной территориальной единицей республики, как провинция, подписан впервые: ранее такие договоры заключались только с отдельными населенными пунктами.​

Российские военные обеспечили жителей латакийского селения Аль-Серкезия продуктами питания: «Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них – рис, мука, сахар, мясные консервы и чай», – цитирует РИА «Новости» офицер российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александра Воронцова.

Напомним, во время переговоров в Астане в мае текущего года подписан меморандум о формировании в Сирии четырех зон деэскалации. Россия тогда заявляла, что готова направить своих наблюдателей в зоны безопасности.

Латакия, Игорь Юров

Латакия. Другие новости 23.06.17

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