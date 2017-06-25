В Пакистане заживо сгорели более 140 человек

Более 140 человек погибли в Пакистане из-за аварии с бензовозом.

Все началось с того, что на дороге Бахавалпура перевернулся цистерна с топливом. Множество людей собрались у опрокинутой машины, чтобы собрать разлившийся бензин.

В какой-то момент бензовоз загорелся и взорвался. Огонь мгновенно охватил дорогу и десятки автомобилей и мотоциклов, находившихся в этом момент на национальной трассе.

На данный момент сообщается, по меньшей мере, о 140 погибших. Число жертв может возрасти, так как много пострадавших госпитализировали с ожогами более 50% тела.

Пакистан, Игорь Юров

Пакистан. Другие новости 24.06.17

Россия заключила еще одно соглашение о прекращении огня в Сирии. / Она будет первой: Украине придется заплатить 15 млн евро за политизацию музыки. / Во Франции вышедшим на работу в юбках водителям обновили дресс-код. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»