В Лондоне в ходе митинга против полицейской жестокости пострадали шесть правоохранителей

На востоке Лондона протесты против жестокости полиции переросли в столкновения. В результате шестеро стражей порядка получили различные травмы, четверо из них госпитализированы.

Демонстранты вышли на улицы после сообщения о смерти 25-летнего чернокожего Эдира Да Коста. Мужчина скончался через шесть дней после того, как его задержали полицейские, применившие к нему силу, передает The Guardian.

Участники акции протеста несли плакаты и скандировали «Мы хотим справедливости». Часть протестующих представляли правозащитное движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия со стороны правоохранителей в отношении темнокожих жителей Британии.

Неподалеку от полицейского участка в районе Стратфорд стражи порядка перегородили путь демонстрантам, те начали закидывать правоохранителей камнями. В результате шестеро пострадавших полицейских получили травмы головы.

Сообщается, что четверо участников акции протеста были задержаны.

Лондон, Зоя Осколкова

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