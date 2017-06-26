Ирландского ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире

Синоптик ирландского телеканала TV3 Дерик Хартиган попал в курьезную ситуацию в прямом эфире. Мужчину буквально сдуло ветром.

Хартиган озвучивал прогноз погоды, держа в руках огромный оранжевый зон. Сильный порыв ветра унес синоптика прямо из кадра.

К счастью, мужчина не пострадал и вместе с ведущими в студии посмеялся над забавной ситуацией. Однако фирменный зонт телеканала оказался сломан и больше непригоден для использования.

Дублин, Зоя Осколкова

Дублин. Другие новости 26.06.17

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