В Колумбии затонуло туристическое судно, 16 человек пропали без вести

В Колумбии ушло под воду прогулочное судно. В момент аварии на борту было более 150 туристов. По данным местных спасателей, 133 человека сумели выплыть, 16 числятся пропавшими без вести. По словам президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, шестеро пассажиров погибли.

Трагедия произошла на водохранилище неподалеку от города Гуатапе. На месте происшествия работают спасательные службы, в том числе водолазы. Судно El Almirante затонуло в километре от берега, глубина там составляет не менее 60 метров.

По словам очевидцев, из-за хорошей погоды на берегу озера собралось много желающих прокатиться на туристическом корабле. Внезапно судно начало тонуть, возникла паника. Как рассказали пассажиры изданию El Colombiano, капитан первым прыгнул в воду и призвал остальных нырять за ним.

Местные СМИ также сообщают, что на судне не было спасательных жилетов. Люди с берега на катерах и лодках поспешили на помощь утопающим, благодаря этому удалось спасти 133 туриста, шестеро погибли, еще 16 человек пропали без вести.

Пока нет официальной версии, что могло стать причиной крушения. Ранее высказывалось мнение, что судно было перегружено, однако президент Колумбии опроверг эту информацию. Администрация города объявила трехдневный траур по погибшим.

Примечательно, что El Almirante дважды терпело бедствие, однако до этого случая жертв удавалось избежать.

Богота, Зоя Осколкова

Богота. Другие новости 26.06.17

Путин готов к встрече с Трампом в любое удобное для него время. / Афины утопают в мусоре из-за забастовки коммунальщиков. / В США автомобиль влетел в бассейн с детьми, восемь человек пострадали. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»