Впервые в истории караулом у Букингемского дворца командовала женщина

Капитан армии Канады Меган Куто стала первой женщиной в истории, которой было доверено командовать караулом, охраняющим резиденцию королевы Великобритании в Букингемском дворце.

24-летняя Куто командует в Канаде батальоном полка легкой пехоты принцессы Патриции. Ее подразделение прибыло в Великобританию в рамках празднования 150-летия образования доминиона Канада в составе Британской империи.

Как передает РИА «Новости», прежде чем провести своих солдат от казарм Веллингтона к Букингемскому дворцу, капитан заявила, что не очень волнуется. «Мы достаточно тренировались. Мне надо просто сосредоточиться на том, чтобы отдавать правильные команды», – цитирует Куто Independent.

Церемония смены караула у Букингемского дворца является одним из самых популярных зрелищ в Лондоне, которое ежедневно наблюдает множество туристов.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 26.06.17

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