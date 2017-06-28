Китай спустил на воду новейший эсминиц собственного производства

Новый эсминец ВМС НОАК был спущен на воду сегодня утром, 28 июня, на Цзяннаньской верфи в Шанхае. Корабль водоизмещением в 10 тыс. тонн был полностью разработан и построен собственными силами Китая. Он стал первым эсминцем нового поколения в Китае. Корабль оснащен передовым противовоздушным, противоракетным, противокорабельным и противолодочным вооружением.

Как передает агентство «Синьхуа», со спуском на воду данного эсминца Китай вышел на новый уровень развития собственных эскадренных миноносцев, что имеет важное значение для создания могущественных современных военно-морских сил страны. Теперь эсминец должен пройти проверку и настройку оборудования, а также пробную швартовку, после чего будет сдан в эксплуатацию.

Церемония спуска на воду эсминца состоялась с участием члена Центрального военного совета (ЦВС), начальника управления по развитию вооружений и военной техники при ЦВС Чжан Юся.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 28.06.17

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