Среда, 28 июня 2017, 14:10 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

Китай спустил на воду новейший эсминиц собственного производства

Китай спустил на воду новейший эсминиц собственного производства
Фото: «Синьхуа»

Новый эсминец ВМС НОАК был спущен на воду сегодня утром, 28 июня, на Цзяннаньской верфи в Шанхае. Корабль водоизмещением в 10 тыс. тонн был полностью разработан и построен собственными силами Китая. Он стал первым эсминцем нового поколения в Китае. Корабль оснащен передовым противовоздушным, противоракетным, противокорабельным и противолодочным вооружением.

Как передает агентство «Синьхуа», со спуском на воду данного эсминца Китай вышел на новый уровень развития собственных эскадренных миноносцев, что имеет важное значение для создания могущественных современных военно-морских сил страны. Теперь эсминец должен пройти проверку и настройку оборудования, а также пробную швартовку, после чего будет сдан в эксплуатацию.

Церемония спуска на воду эсминца состоялась с участием члена Центрального военного совета (ЦВС), начальника управления по развитию вооружений и военной техники при ЦВС Чжан Юся.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 28.06.17

Экс-президент ПМР лишился неприкосновенности и сбежал в Молдавию. / Британия готова ответить авиаударами на кибератаки. / Чем запомнился визит главы Киргизии в Россию?. 240 млн долларов США списала РФ Киргизии.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

В мире, все новости

Москва /

Экс-президент ПМР лишился неприкосновенности и сбежал в Молдавию

Британия готова ответить авиаударами на кибератаки

Азия /

Чем запомнился визит главы Киргизии в Россию?

Наука /

Астрономы впервые обнаружили двойные черные дыры

Технологии /

В Индии вирус Petya вывел из строя систему управления крупнейшего порта

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости