При столкновении трамваев в Берлине травмировано 27 человек

Двадцать семь человек пострадали в результате столкновения двух трамваев на улице Берлина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию немецкой столицы.

«В настоящий момент мы исходим из данных о 27 пострадавших, речь идет преимущественно о лёгких ранениях», – сообщил представитель берлинской полиции. Он также добавил, что один или два человека получили тяжёлые ранения, но их жизни ничего не угрожает.

Известно, что авария произошла в районе Пренцлауэр-Берг. Движение по линии трамваев M10 было прекращено.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 29.06.17

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