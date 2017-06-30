Полиция: теннисистка Винус Уильямс устроила смертельное ДТП

Теннисистка Винус Уильямс виновна в дорожной аварии, жертвой которого стал пожилой мужчина, заявили в полиции, пишет The New York Times. ДТП случилось в Палм Бич во Флориде. Впрочем, адвокат Уильямс Малькольм Каннингхем отмечает, что спортсменке не было предъявлено обвинение, и настаивает на другой версии аварии.

По словам пресс-секретаря полиции Палм Бич Гарденса, авария произошла еще 9 июня. Машина теннисистки столкнулась автомобилем, в котором находилась пожилая пара: 78-летний Джером Барсон и его жена Линда (она находилась за рулем). Барсон получил травмы и был госпитализирован, но несмотря на усилия медиков скончался, спустя две недели. Линда Барсон заявляет, что Уильямс поехала на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной ДТП.

«Мисс Уильямс выехала на перекресток на зеленый свет. По данным полиции, она ехала со скоростью 5 миль/час (около 8 км/час), когда автомобиль мистера Барсона врезался в нее», – цитирует NYT заявление адвоката. Каннигхем отметил, что Уильямс выражает свои соболезнования в связи со смертью Барсона. Тест показал, что в момент аварии спортсменка была трезва. Каких-либо травм она не получила.

Как напоминает РБК, Уильямс дважды была осуждена во Флориде за вождение без страхового полиса на автомобиль (2011 год) и за вождение с просроченными правами (2013 год).

Винус Уильямс была первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах.​

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.06.17

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