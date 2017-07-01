В США в результате перестрелки в ночном клубе пострадали 17 человек

В ночном клубе американского города Литтл-Рок один из посетителей открыл стрельбу. 17 человек получили различные ранения, в том числе в результате давки. Личность стрелявшего не установлена.

Сообщение о стрельбе в клубе Power Lounge поступило в полицию около двух часов ночи. Несколько человек получили огнестрельные ранения, часть посетителей травмировались, пытаясь в панике покинуть заведение, передает Fox News.

По данным полиции, никто не погиб. Однако один из пострадавших находится в критическом состоянии.

По версии правоохранителей, причиной стрельбы стал конфликт между посетителями. С терроризмом произошедшее полицейские не связывают.

Литтл-Рок, Зоя Осколкова

Литтл-Рок. Другие новости 01.07.17

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