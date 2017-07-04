«Демократия» в Канаде: в медкарте ребенка впервые не указан его пол

В Канаде ребенку впервые выдали медицинскую карту, в которой не указан пол. Необычный прецедент произошел в провинции Британская Колумбия. Малыш родился в ноябре прошлого года, а в графе «пол» его медкарты стоит буква U – «неопределенный» (undetermined).

Родитель малыша Кори Доти, считающий себя трансгендером – то есть не мужчиной и не женщиной, вполне доволен ситуацией. По его мнению, таков правильный метод воспитания: пока ребенок слишком мал, чтобы определиться со своим полом, так как «не имеет чувства собственного достоинства и словарного запаса», передает CBC News.

Однако трудности у родителя уже возникли – медкарту без гендерного обозначения пока не принимают в других частях Канады.

Известно, что Доти состоит в организации Gender-Free ID Coalition, которая борется в судах за право ребенка на «неопределенный пол» в документах при рождении. В провинциях Онтарио и Альберта уже рассматривают возможность включения такого «гендерного» варианта в документы.

Оттава, Ольга Ветрова

Оттава. Другие новости 04.07.17

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