Под завалами рухнувшей в пригороде Неаполя многоэтажки ищут 8 человек

В пригороде Неаполя Торре-Аннунциата в Италии частично обрушился многоэтажный жилой дом. Под завалами могут находиться 8 человек, сообщает пресс-служба итальянской пожарной службы в Twitter.

По данным ведомства, обрушение четырехэтажного здания произошло в 6:20 по местному времени (7:20 мск). По предварительной информации, под завалами на двух верхних этажах здания остались две семьи (всего восемь человек). Их могло завалить пока они спали.

По данным новостного агентства Ansa, дом находится рядом с железнодорожными путями. Свидетели ЧП заявили агентству, что незадолго до падения там проходил поезд. Согласно версии других источников агентства, перед обрушением в здании могли делать ремонт.

Как пишет РБК, родственники проживающих в доме граждан утверждают, что обвалилась та часть здания, в которой располагались спальни.

Неаполь, Иван Гридин

Неаполь. Другие новости 07.07.17

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