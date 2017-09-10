Во Франции открыли стрельбу на вокзале, пятеро погибших

На севере Франции неизвестные напали на женщину с двумя детьми.
Инцидент произошел на железнодорожной станции в департаменте Уаз. Двое мужчин открыли стрельбу по местной жительнице и двум ее детям трех и пяти лет. Все трое погибли. Еще одна жертва – предполагаемый друг семьи.
Один из нападавших застрелился на месте, другой скрылся, сообщает РИА «Новости».
Место происшествия оцеплено, сбежавший убийца объявлен в розыск.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 10.09.17
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