В США полиция арестовала сына Жан-Клода Ван Дама

В США полиция задержала сына актера Жан-Клода Ван Дамма. 21-летнего отпрыска звезды боевиков обвиняют в хранении наркотиков и еще ряде преступлений.

По данным таблодила TMZ, Николас Ван Варенберг был задержан в штате Аризона. В полицию обратились соседи парня, они заявили, что кто-то разгромил лифт, следы крови от лифтовой кабинки вели в квартиру Варенберга. Оказалось, что это он устроил дебош и поверил себе руку.

Полицейские допросили молодого человека и собирались уезжать, как их догнал сосед Варенберга и заявил, что тот угрожал ему ножом. В результате обыска в доме у сына актера обнаружили наркотики.

Теперь Николас Ван Варенберг обвиняется в нападении, удержании заложника и хранении наркотических веществ.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

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