В Индии заблокировали соцсеть «Вконтакте» из-за опасной игры для детей

Власти Индии ввели ограничение на пользование социальной сетью «Вконтакте». Поводом для блокировки стало распространение суицидальной «игры» «Синий кит».

В министерстве электроники и информационных технологий (MeitY) сообщили, что мера носит временный характер, передает The Times of India. При попытке зайти в соцсеть появляется сообщение о блокировке адреса. Впрочем, некоторые мобильные сети все еще предоставляют доступ к «Вконтакте».

Индийские следователи проверяют случаи самоубийств среди подростков за последние три месяца на связь с «игрой» «Синий кит», которая распространяется в соцсетях и принуждает детей вредить себе или даже совершать суицид.

«В качестве меры предосторожности мы заблокировали VK.com и уже вышли на администрацию сайта, чтобы любые ссылки на эту игру были удалены с этой платформы. Как только мы получим подтверждение этого, будем принимать решение о разблокировке сайта», – отметили в министерстве.

Кроме того, индийские власти обратились к руководству других соцсетей – Facebook, Google, Twitter – за подтверждением того, что подобных опасных игр на этих платформах появляться не будет.

Нью-Дели, служба информации РИА «Новый День»

Нью-Дели. Другие новости 13.09.17

Жертвами урагана «Ирма» стали 55 человек. / Распознавание лица iPhone X не сработало на мировой презентации. / Пхеньян удвоит усилия «для достижения практического равновесия с США». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»