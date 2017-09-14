В США подросток открыл стрельбу в школе, есть жертвы

В школе города Спокан штата Вашингтон США один из учащихся открыл стрельбу по одноклассникам. По предварительным данным, один человек погиб, трое госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Инцидент произошел в десять утра по местному времени в школе Freeman High School. По словам очевидцев, подросток был вооружен пистолетом и винтовкой. Его одноклассник попытался забрать у него оружие, но был застрелен.

Кроме того, школьник произвел еще несколько выстрелов и ранил троих учащихся. В настоящее время они госпитализированы, их состояние медики оценивают как стабильное, передает Associated Press.

Стрелявшего задержали подоспевшие полицейские. На место происшествия также прибыли сотрудники ФБР. Имя школьника не сообщается.

Тем временем, в микроблоге Breaking911 опубликовали фото предполагаемого убийцы. Это Калеб Шарп. Как утверждают его приятели, он очень интересовался историями про массовые убийства в школах.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 13.09.17

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