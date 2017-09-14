Скончалась старейшая панда в мире. Басы было 37 лет

Самая старая панда в мире скончалась в Китае в возрасте 37 лет. Животное по кличке Басы, считалась старейшей пандой на планете из числа живущих в неволе.

Панда умерла утром 13 сентября в научно-исследовательском центре в городе Фучжоу, передает «Синьхуа». Причиной ее смерти стали целый букет серьезных заболеваний, включая цирроз печени и отказ почек. Церемонию похорон панды посетили сотни человек, сообщает Государственное телевидение Китая.

Отметим, что в январе Басы отпраздновала свой 37-й день рождения, который в человеческом эквиваленте превысил 100 лет.

В возрасте четырех лет панда, родившаяся в дикой природе, упала в реку в провинции Сычуань, откуда ее спасли местные жители и передали в центр по изучению и разведению бамбуковых медведей в городе Фучжоу. В 1990 году по облику Басы придумали панду Пань Пань, ставшую талисманом прошедших в Пекине Азиатских игр.

В дикой среде гигантские панды в среднем живут 15 лет. В неволе средняя продолжительность их жизни не превышает 30 лет.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 14.09.17

Президентский вертолет убил начальника аэропорта в Таджикистане. / Цены на iPhone в России просели после презентации новых моделей. / Москва возразила Госдепу на предложение ввести миротворцев на границу России и Донбасса: «Это не зона напряженности». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»