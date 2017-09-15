На Шри-Ланке крокодил растерзал журналиста

Сотрудник Financial Times журналист Пол МакКлин стал жертвой нападения крокодила на Шри-Ланке. Мужчина подошел слишком близко к воде, в результате рептилия утащила его на дно. Тело мужчины было найдено водолазами.

24-летний МакКлин отдыхал с друзьями в лагуне Элефант-Рок (Слоновья скала). Этот пляж считается безопасным местом, а потому пользуется популярностью у серфингистов, туристов и местных жителей, передает New York Post.

По словам очевидцев, журналист пошел в туалет, а затем решить вымыть руки на берегу. Все произошло очень быстро, мужчина взмахнул руками и скрылся под водой. Поначалу свидетели трагедии не подумали, что речь идет о нападении крокодила. Так один из местных рыбаков сообщил, что эти хищники обитают глубоко в джунглях в пресной воде, соленую воду они не любят.

Была версия о том, что МакКлин мог угодить в зыбучие пески. Впрочем, внезапность исчезновения журналиста указывала на другое.

Тело мужчины военные водолазы нашли в грязи лагуны неподалеку от того места где-то он пропал. На ноге МакКлина обнаружили несколько рваных ран, что подтверждает версию о нападении крокодила. Труп отправили на экспертизу, официальная причина смерти будет установлена позже.

Как отмечают местные жители, на Шри-Ланке крокодилы крайне редко нападают на людей. Однако во время сезонных наводнений власти предупреждают население о возможной встрече с хищниками на затопленных территориях.

Коломбо, служба информации РИА «Новый День»

Коломбо. Другие новости 15.09.17

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