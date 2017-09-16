Умерла старейшая жительница Земли

На Ямайке умерла 117-летняя Вайолет Мосс Браун, признанная самым старым человеком на планете. Об этом сегодня сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс в своем твиттере.

Самым долгоживущим человеком жительница Ямайки стала в апреле 2017 года, после смерти итальянки Эммы Моран, которая была последним человеком, родившимся в XIX веке.

Браун родилась в ямайском приходе Трелони 10 марта 1900 года. Женщина почти всю жизнь проработала на тростниковых плантациях, не употребляла в пищу свинину и курицу и не пила ром.

В июле 2017 года Браун попала топ-5 старейших людей в мировой истории.

Кингстон, служба новостей РИА «Новый День»

Кингстон. Другие новости 16.09.17

«Пора отключать интернет»: Трамп рассказал, как победить террористов. / «Кто я такой?» – глава Еврокомиссии заявил о безусловном праве территорий на самоопределение. И забыл о Крыме. / Страшнее ВИЧ: ученые назвали самый смертоносный вирус, убивающий людей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»