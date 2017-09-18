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«Иосиф Виссарионович Мадуро»: президент Венесуэлы сравнил себя со Сталиным

«Иосиф Виссарионович Мадуро»: президент Венесуэлы сравнил себя со Сталиным

Венесуэльский лидер Николас Мадуро считает, что внешне похож на Иосифа Сталина. Об этом политик заявил в эфире телепрограммы «Воскресенья с Мадуро» на канале VTV.

«В мире есть люди, которые считают меня Сталиным Карибского региона, и я похож. Посмотрите на профиль, я смотрюсь в зеркало и, мне кажется, я похож на Сталина», – сказал президент Венесуэлы.

Кроме того, Мадуро отметил, что руководители других стран, критикующие его методы управления государством, зачастую еще жестче руководят своими народами, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что ранее венесуэльский лидер сравнивал себя с экс-президентом Ирака Саддамом Хусейном. «Я похож на Саддама Хусейна... Живого Саддама Хусейна», – сказал Мадуро, выступая перед студентами Университета в Каракасе в июле. Глава государства был облачен в новую форму Боливарианской национальной полиции и красный берет.

Каракас, Служба информации РИА «Новый День»

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