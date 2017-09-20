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В Чехии пассажирский поезд сбил грузовик на переезде, есть пострадавшие

В Чехии пассажирский поезд сбил грузовик на переезде, есть пострадавшие

На востоке Чехии пассажирский поезд въехал в грузовик, который стоял на переезде. В результате девять человек получили различные травмы. Автомобильное и железнодорожное движение на данном перекрестке временно прекращено.

Инцидент произошел в предместье города Оломоуц, пишет РИА «Новости». По словам директора краевого управления службы «Скорой помощи» Яна Вайнберга, в аварии пострадали пять мужчин и четыре женщины, все они госпитализированы.

По предварительным данным, грузовик выехал на железнодорожные пути при красном сигнале семафора. Поезд уже подъезжал к станции, потому скорость у него была небольшая.

Полиция оценила ущерб от ДТП в один миллион крон (около 46 тысяч долларов).

Прага, Служба информации РИА «Новый День»

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