На острове в Тихом океане обнаружили гигантских крыс-древолазов

Зоологи обнаружили на Соломоновых островах ранее неизвестный вид полуметровых крыс, лазающих по деревьям, которые, по слухам, могут раскусить зубами кокос.

Ученые слышали о гигантских крысах еще семь лет назад, однако найти их удалось только сейчас, пишет «Газета.ru». Животные получили название Uromys vika и тут же были причислены к исчезающим видам.

Масса тела крысы доходит до килограмма, длина вместе с хвостом – до полуметра. Они способны забираться на верхушки деревьев.

Впрочем, пока исследователям не довелось наблюдать, как грызуны колют орехи, однако они видели дыры в больших кокосах с толстой скорлупой, которые, по всей видимости, проделали крысы.

Хониара, Служба информации РИА «Новый День»

Хониара. Другие новости 27.09.17

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