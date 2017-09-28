Колдуны Уганды начали приносить в жертву детей из-за небывалой засухи

Правоохранительные органы Уганды фиксируют массовые ритуальные убийства. Среди жертв есть дети. Дело в том, что шаманы, совершая жертвоприношения, пытаются вызвать дождь, чтобы избежать голода.

Уганда переживает самую сильную за последние 50 лет засуху, передает Religion news service. Отсутствие дождя грозит полной потерей урожая, что в свою очередь вызовет массовый голод. Местные жители верят, что духи принесут осадки, если их задобрить, в том числе человеческими жертвами.

В сентябре полиция арестовала 44 человека, которых подозревают в ритуальных убийствах.

За последние два года не менее 22 жителей Уганды стали жертвами колдунов, среди них 14 детей. Однако правоохранители считают, что число убитых может быть гораздо больше.

Кампала, Служба информации РИА «Новый День»

Кампала. Другие новости 28.09.17

Уфологии назвали новые сроки вторжения инопланетян на Землю. / Россия разрабатывает новейшие электромагнитные боеприпасы. / Миссия невыполнима: позиция США и Порошенко препятствует отправке миротворцев в Донбасс. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»