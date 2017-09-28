В Мексике прошел дождь из рыбы

На северо-востоке Мексики жители наблюдали необычное явление – вместе с дождем с неба падала живая рыба.

Инцидент произошел в штате Тамаулипас в районе Ломас-де-Росалес, передает The Washington Post. В социальных сетях очевидцы поделились фотографиями, на которых видно, что на улицах валяется свежая рыба, выпавшая с неба.

Метеорологи пояснили, что хоть выпадение «живых» осадков и встречается редко, но ничего загадочного в этом нет. Дело в том, что небольшой торнадо забрал воду с поверхности водоема вместе с содержимым, а именно, мелкой рыбешкой, а затем она выпала в виде дождя.

Чаще всего подобные осадки встречаются в тропических широтах. Бывает и так, что с неба падает не только рыба, но и лягушки и даже креветки.

Мехико, Служба информации РИА «Новый День»

Мехико. Другие новости 28.09.17

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