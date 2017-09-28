В Латвии автомобиль въехал в группу детей

В Риге водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где в это время находилась группа воспитанников детского сада. Пострадали трое детей.

По предварительным данным, 30-летний водитель потерял управление из-за проблем со здоровьем. Автомобиль Volvo вылетел на тротуар, сбил детей и врезался в стену здания, передает издание Delfi.

В результате трое детей шести и семи лет получили различные травмы и были госпитализированы, медики оценивают их состояние как стабильное. Водителю оказали помощь на месте, ехать в больницу он отказался.

Рига, Служба информации РИА «Новый День»

Рига. Другие новости 28.09.17

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