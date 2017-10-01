Из-за протестов ультраправых и антифашистов закрыли границу Канады и США

В Канаде вблизи границы с США прошли протесты ультраправых и антифашистов. В результате правоохранителям пришлось на время закрыть пограничный переход в городе Сен-Бернар-де-Лаколь недалеко от Монреаля, сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что около 300 членов группы Storm Alliance, определяющей себя как «ультранационалистическая», начали протест у погранперехода, через который в Канаду прибыли тысячи мигрантов. К ним присоединились сторонники еще одной антимигрантской группы La Meute.

Как передает РИА «Новости», из Монреаля для контрпротеста приехали порядка 100 антифашистов из движения Solidarity Across Borders. Местной полиции пришлось сформировать кордон, чтобы держать противников на расстоянии хотя бы 40 метров друг от друга. На фоне напряженной ситуации пограничный переход в Сен-Бернар-де-Лаколь был закрыт на четыре часа, пассажирский транспорт был перенаправлен на другие близлежащие пункты. В настоящий момент он снова открыт.

Монреаль, Иван Гридин

Монреаль. Другие новости 01.10.17

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