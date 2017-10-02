Понедельник, 2 октября 2017, 11:25 мск

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В Нью-Йорке автомобиль протаранил здание детского центра

В Нью-Йорке автомобиль протаранил здание детского центра
Скриншот видео

В Нью-Йорке 61-летний водитель не справился с управлением и въехал в помещение центра для детей. В результате ДТП пострадали три человека.

Инцидент произошел около семи вечера по местному времени. Автомобиль на большой скорости протаранил стеклянный фасад здания и въехал внутрь, передает телеканал NBC New York.

Как рассказала владелица бизнеса Джульетта Андерсон, машина буквально снесла стол, за которым она сидела. В этот момент на втором этаже дети праздновали день рождения. Очевидцы опубликовали видеозапись с места происшествия в социальных сетях.

По предварительным данным, три человека были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. Однако медики говорят, что опасность для жизни пострадавших миновала.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции.

Нью-Йорк, Службы информации РИА «Новый День»

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