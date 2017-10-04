Режиссера Романа Полански обвинили в изнасиловании 45-летней давности

Немецкая актриса Ренате Лангер заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Романа Полански. 61-летняя женщина 45 лет хранила это в тайне.

По словам женщины, режиссер изнасиловал ее в 1972 году, обвинение в адрес Полански она озвучила в интервью New York Times. Преступление произошло в швейцарском курортном городе Гштаад, где на тот момент несовершеннолетняя девушка посещала апартаменты режиссера. Кроме того, женщина утверждает, что спустя месяц Полански вновь над ней надругался во время съемок.

Актриса держала эту информацию в секрете и решилась выступить с обвинениями только после смерти своих родителей. Именно отец и мать разрешили Ренате посещать дом Полански.

Лангер подала жалобу в полицию Швейцарии, заявление было передано в Генеральную прокуратуру Берна, где сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Согласно швейцарскому законодательству преступления сексуального характера против несовершеннолетних не имеют срока давности.

Напомним, ранее знаменитого режиссера обвиняла Саманта Геймер, утверждавшая, что Полански изнасиловал ее, когда ей было 13 лет. Разбирательство длится по сей день, сам режиссер признал вину, но, опасаясь тюремного заключения, бежал во Францию и был объявлен США в розыск. В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что в 16-летнем возрасте Полански совратил и ее. Позже американка по имени Робин также утверждала, что стала жертвой сексуального насилия со стороны режиссера, когда ей было 16 лет.

Берн, Служба информации РИА «Новый День»

Берн. Другие новости 04.10.17

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