«Прибывший» из 2048 года американец предупредил о скором захвате Земли инопланетянами

В США полиция задержала местного жителя, заявившего, что он прибыл из 2048 года, чтобы предупредить людей о вторжении пришельцев.

Инцидент произошел в городе Каспер штата Вайоминг. Правоохранители задержали американца за нахождение в пьяном виде в общественном месте, сообщает издание KCWY. «Путешественник во времени» заявил, что хочет встретиться с мэром города, чтобы предупредить о вторжении инопланетян на Землю в 2018 году. При этом мужчина объяснил, что употребил алкоголь для перемещения в прошлое. Однако, несмотря на «важную миссию», американцу предстоит ответить за свой поступок перед законом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.17

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