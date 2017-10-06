Пятница, 6 октября 2017, 16:07 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

В ирландской школе камеры наблюдения сняли полтергейста

В ирландской школе камеры наблюдения сняли полтергейста
Кадр видео на YouTube

Руководство средней школы в Ирландии обратилось к охотникам за привидениями с просьбой о помощи и разместило в соцсети видео, на котором засвидетельствован призрак, обитающий в учебном заведении.

По словам представителей средней школы в Корке, в ролике, который записали камеры видеонаблюдения, установленные в здании образовательного учреждения, происходит нечто мистическое.

На видео, размещенном на YouTube руководством школы, можно услышать, как в коридоре громко хлопает дверь, а затем без видимых причин раскачивается шкафчик, соседняя дверца открывается, на пол летят тетради и напоследок падает предупреждающая табличка.

Скептически настроенные пользователи в соцсетях предположили, что видео является розыгрышем в преддверии Хэллоуина, в пользу этой версии говорит тот факт, что камера расположена не под потолком, как обычно, а на уровне человеческого роста.

Дублин, Зоя Осколкова

Дублин. Другие новости 06.10.17

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