В ирландской школе камеры наблюдения сняли полтергейста

Руководство средней школы в Ирландии обратилось к охотникам за привидениями с просьбой о помощи и разместило в соцсети видео, на котором засвидетельствован призрак, обитающий в учебном заведении.
По словам представителей средней школы в Корке, в ролике, который записали камеры видеонаблюдения, установленные в здании образовательного учреждения, происходит нечто мистическое.
На видео, размещенном на YouTube руководством школы, можно услышать, как в коридоре громко хлопает дверь, а затем без видимых причин раскачивается шкафчик, соседняя дверца открывается, на пол летят тетради и напоследок падает предупреждающая табличка.
Скептически настроенные пользователи в соцсетях предположили, что видео является розыгрышем в преддверии Хэллоуина, в пользу этой версии говорит тот факт, что камера расположена не под потолком, как обычно, а на уровне человеческого роста.
Дублин, Зоя Осколкова
Дублин. Другие новости 06.10.17
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