В Австрии человека-акулу оштрафовали за ношение паранджи

Полиция Вены выписала штраф молодому человеку, работающему рекламным аниматором в местной компании, за то, что он ходил по улице в костюме акулы, закрывающем лицо.

С 1 октября в Австрии вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за ношение одежды, закрывающей лицо. Норма была принята с целью защиты граждан от террористической угрозы, пишет Associated Press.

Полицейские остановили молодого человека в костюме акулы и попросили снять маску, аниматор отказался подчиниться, так как согласно контракту, он должен рекламировать сеть компьютерных магазинов именно в таком облачении. В результате парня оштрафовали на 150 евро.

Впрочем, позже правоохранители заявили, что пересмотрят дело человека-акулы. В законе есть исключение, в частности, норма не распространяется на лиц, выполняющих работу, а также не действует на народные празднования и карнавалы.

Вена, Зоя Осколкова

Вена. Другие новости 10.10.17

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