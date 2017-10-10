Японская компания поставляла Boeing и автопроизводителям некачественный металл

Японский производитель цветных металлов Kobe Steel признался в фальсификации сертификатов качества своей алюминиевой и медной продукции, которая шла на производство автомобилей, самолетов и космических аппаратов, пишет The Japan Times.

Нарушения обнаружились в ходе проверки в Kobe Steel. Оказалось, что сотрудники умышленно фальсифицировали данные о прочности материалов, чтобы они соответствовали требованиям заказчиков, передает агентство Bloomberg. В Kobe Steel сообщили, что речь идет о 4% алюминиевой и медной продукции, поставленной на рынок с сентября 2016 года по август 2017 года.

В компании рассказали, что продукцию получили более 200 клиентов, но не стали уточнять, какие именно. Японские автопроизводители Toyota Motor Corp., Honda Motor Co., Mazda Motor Corp., Subaru Corp. и другие уже заявили, что использовали в производстве машин металл, приобретенный у Kobe Steel. Также продукцию японской компании закупал американский аэрокосмический концерн Boeing Co.. На данный момент каких-либо заявлений о выявленных несоответствиях в качестве металла из США не поступало.

Toyota сообщила, что использует продукцию Kobe в производстве капотов, дверей и периферийных устройств автомобилей. Компания проводит проверку. В Honda металл от Kobe также шел на автомобильные двери и капоты. Subaru использовала материалы Kobe в том числе для производства учебных самолетов для Сил самообороны Японии. Mitsubishi Heavy Industries применяла алюминий, полученный от Kobe Steel для строительства регионального самолета MRJ, а также космической ракеты-носителя H-IIA.

Отмечается, что систематические нарушения были выявлены на всех четырех алюминиевых заводах Kobe Steel в Японии, в них были вовлечены десятки сотрудников и руководителей, ряд проблем прослеживается на протяжении 10 лет, признал исполнительный вице-президент компании Наото Умэхара.

В итоге, как передает «Интерфакс», акции Kobe Steel подешевели на 22% по итогам сегодняшних торгов в Токио. Бумаги других японских производителей алюминия подорожали на ожиданиях, что часть клиентов компании перейдет к ним. Так, UACJ прибавила 2,9%, Nippon Light Metal Holdings – 3,9%, Daiki Aluminium – на 4%.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 10.10.17

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