В канализацию Швейцарии утекают драгметаллы на миллионы долларов

Швейцарские ученые выяснили, сколько драгоценных металлов утекает в канализацию страны. Исследование проводили сотрудники Федерального института водных наук и технологий. По их оценкам, на все территории страны в сточные воды ежегодно утекает до 43 килограммов чистого золота, стоимость которого оценивается в 1,8 млн долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Ученые определили, что больше всего золота утекает по канализационным трубам южного кантона Тичино. «Концентрация золота в осадках сточных вод достаточно высокая для восстановления, что делает его потенциально ценным», – говорится в отчете ученых. Исследователи объясняют присутствие драгоценного металла в канализационных стоках деятельностью ряда золотодобывающих заводов в регионе.

В ходе исследования ученые провели анализ сточных вод на 64 предприятиях. Оказалось, что в них присутствует немало серебра – около 3 тонн, что оценивается примерно в 1,7 млн долларов. Аналогичную сумму предприятия Швейцарии ежегодно тратят на очистку сточных вод на химических и фармацевтических предприятиях. Агентство также отмечает, что на Швейцарию приходится около 70% мировой переработки золота.

Берн, Иван Гридин

Берн. Другие новости 12.10.17

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