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Среда, 18 октября 2017, 16:12 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

Эстонию накрыл черный дождь: на Таллин опустилась мгла

Эстонию накрыл черный дождь: на Таллин опустилась мгла
Фото: delfi.ee

На три региона Эстонии пролился черный дождь. Местные жители сообщили, что после невиданного погодного явления на земле осталась темносерая пена.

По данным эстонских СМИ, черный дождь прошел в Ярвамаа, Эльва и Йыгева.

Новый День: Эстонию накрыл черный дождь

Фото pogoda.delfi.ee

Метеорологи объяснили необычные по цвету осадки тем, что до Эстонии дошел дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара. Синоптик Тайми Пальяк пояснила, что такой вывод они сделали после изучения фотографий со спутников и данных метеослужбы Финляндии. Накануне столица Эстонии Таллин погрузилась в черный туман, сообщает .

По прогнозам метеорологов, дождь прекратится, а темнота разойдется к вечеру.

Таллин, служба информации РИА «Новый День»

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