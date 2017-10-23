Лужа в камине: пес Макрона сорвал совещание президента в Елисейском дворце

Собака президента Франции Эммануэля Макрона прервала совещание главы государства с членами кабмина в Елисейском дворце, справив нужду прямо в камин. На видео, снятом французскими журналистами, на заднем плане видно, как пес задрал лапу возле камина, сделал свое дело и отошел в сторону, повиливая хвостом.

Поведение питомца президента развеселило участников встречи. Один из них поинтересовался у Макрона, часто ли такое происходит. Президент дал отрицательный ответ, заметив, что очень необычное поведение собаки вызвало появление его собеседника.

Двухлетний пес – помесь лабрадора и бельгийского гриффона – появился у президентской четы этим летом. Макрон взял собаку в одном из приютов в конце августа и дал ей кличку Немо. Пес живет в Елисейском дворце и иногда присутствует на встречах Макрона.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 23.10.17

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