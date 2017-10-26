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Четверг, 26 октября 2017, 14:54 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

В Финляндии пассажирский поезд протаранил БТР

В Финляндии пассажирский поезд протаранил БТР
Фото: yle.fi

В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с бронетранспортером. В аварии погибли не менее четырех человек, 11 получили различные ранения.

Инцидент произошел в городе Раасепори около восьми утра по местному времени. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту из города Карья в Ханко, врезался в БТР. Движение на этом участке пути было приостановлено, передает телекомпания Yle.

По предварительным данным, погибли четыре человека, среди них трое военных и один пассажир поезда. 11 человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Причины аварии выясняются. Отмечается, что столкновение произошло на неохраняемом железнодорожном переезде, в это время шел сильный снег.

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