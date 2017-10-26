В Японии за две хрустящие хурмы заплатили почти $5 тысяч

В Японии две хурмы сорта «тэнкафубу» были проданы на торгах за 540 тысяч иен (около 4,8 тысячи долларов), рассказал представитель отдела продаж отделения префектуры Гифу Всеяпонской федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ито Ёсиюки.

«Это первые торги в текущем году, и, наверное, это тоже сказалось на цене, но главная причина того, что две хурмы данного сорта были проданы за 540 тысяч иен – их необыкновенная сладость. Если в обычной хурме содержание сахара составляет 15-16 градусов (по шкале Брикса. – прим. ред.), то в этом элитном сорте он превышает 18. А в тех двух, что были сегодня проданы в магазин Мацузакая, он зашкаливает за 25 градусов. А еще их приятно есть – они достаточно твердые и хрустят, как японские груши (официальное название – груша грушелистная, по твердости напоминает яблоки – прим. ред.)", – приводит слова представителя организации РИА «Новости» сказал он.

Отмечается, что создание сорта «тэнкафубу» ушло много трудов и времени – 11 лет. Плоды нового сорта появились в продаже только только в прошлом году. Тогда максимальная цена составила 320 тысяч иен (около трех тысяч долларов). Вес одной хурмы равен 300 граммам.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 26.10.17

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