На улицах столицы штата Гавайи запретили смотреть в смартфоны

Столица американского штата Гавайи Гонолулу стала первым городом в мире, где на законодательном уровне запретили смотреть в экран смартфона или другого гаджета при передвижении по улице, сообщает ABC.

Нарушителям будет грозить штраф в размере $35. В случае повторного нарушения нового закона любителю современных технологий придется раскошелиться на $75, а за третье и каждое последующее придётся выложить $99.

В законе сказано, что новые правила действую не только в отношении смартфонов, но и других гаджетов, например, портативных компьютеров и игровых приставок, видеокамер и проч.

Как напоминает RT, предложение запретить отвлекаться на смартфоны во время перемещения по улицам было официально анонсировано в июле.

В мире. Другие новости 26.10.17

В Японии за две хрустящие хурмы заплатили почти $5 тысяч. / В Финляндии пассажирский поезд протаранил БТР. / Трамп назвал дату публикации архива по убийству Джона Кеннеди. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»