В Индонезии десятки человек сгорели заживо на заводе фейерверков

В индонезийской Джакарте прогремел мощный взрыв на заводе фейерверков. По последним данным, возникший пожар унес жизни 47 человек, 46 рабочих госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

ЧП произошло в промышленном районе Тангеранг, пишет Reuters. По словам очевидцев, первый взрыв прогремел в десять утра, второй на три часа позже. Местные жители слышали грохот за несколько километров от места происшествия.

Пожар разрушил крышу и стены здания завода, на котором работали 103 человека. Спасатели продолжают разбор завалов после ликвидации пламени.

Погибших людей обнаружили на складе. 46 сотрудников предприятия госпитализировали в три ближайших медицинских учреждения.

Причина взрыва выясняется. По словам местных властей, фабрика фейерверков открылась всего несколько недель назад.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 26.10.17

На видео NASA обнаружили заслонившую Солнце таинственную планету. / В Лондоне появилось «Сердце России». / Предновогоднее: в Британии появились в продаже ёлочные игрушки с водкой, джином и виски. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»