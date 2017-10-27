В Тихом океане две женщины пять месяцев дрейфовали на сломанной яхте

Корабль ВМС США пришел на помощь двум женщинам и их собакам, которые пять месяцев находились в океане. Им удалось выжить благодаря большим запасам еды.

Жительницы Гавайских островов Дженнифер Аппель и Таша Фуиаба отправились в опасное путешествие еще весной. Женщины намеревались дойти до Таити. Однако во время шторма у яхты сломался двигатель. Путешественницы понадеялись на парусную систему, но течение помешало их планам.

В результате судно снесло с маршрута. Женщины подавали сигналы бедствия, но безуспешно. Никаких кораблей в непосредственной близости не было. Только 24 октября рыбаки из Тайваня обнаружили яхту в 900 км к юго-востоку от Японии и сообщили на базу США на Гуаме.

По словам путешественниц, им удалось выжить благодаря запасам еды, рассчитанным на год, а также опреснителям воды, сообщает сайт ВМС США.

Гонолулу, Зоя Осколкова

Гонолулу. Другие новости 27.10.17

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