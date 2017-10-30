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Понедельник, 30 октября 2017, 08:56 мск

российское информационное агентство 18+

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«Глобальный гром»: в США стартовали стратегические ядерные учения

«Глобальный гром»: в США стартовали стратегические ядерные учения
Фото: официальный сайт Пентагона

Пентагон предупредил Россию о начале учений стратегических ядерных сил «Глобальный гром». Американские военные отработают действия по предотвращению различных угроз в режиме реального времени – в космосе, на земле и в киберпространстве.

По словам официального представителя стратегического командования США Брайана Магуира, Вашингтон обязан сообщать о проведении крупных ядерных учений, согласно положениям договора СНВ-3. Так, к примеру, Китай не информирует США об учениях, потому как между странами нет такого соглашения, передает РИА «Новости».

Учения «Глобальный гром» проходят ежегодно, в рамках мероприятий американские военные отрабатывают все возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности.

Напомним, Россия провела комплексные учения стратегических ядерных сил на прошлой неделе. В ходе маневров взаимодействие отработали Ракетные войска стратегического назначения, атомные субмарины Северного и Тихоокеанского флотов и дальняя авиация Воздушно-космических сил РФ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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